Nash rompe el silencio tras salir de MasterChef 24/7 y revela quién podría llegar a la final

Tras convertirse en la segunda eliminada de MasterChef México 24/7, Nash aseguró que la experiencia fue inolvidable pese al cansancio acumulado y las exigencias del encierro. La participante destacó el cariño que encontró dentro de la competencia y señaló que Luisito es uno de los concursantes con mayores posibilidades de llegar a la gran final.

