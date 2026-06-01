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Nash rompe el silencio tras salir de MasterChef 24/7 y revela quién podría llegar a la final

La exconcursante de MasterChef 24/7 Nash, compartió los momentos más intensos de su experiencia dentro del reality.

Tras convertirse en la segunda eliminada de MasterChef México 24/7, Nash aseguró que la experiencia fue inolvidable pese al cansancio acumulado y las exigencias del encierro. La participante destacó el cariño que encontró dentro de la competencia y señaló que Luisito es uno de los concursantes con mayores posibilidades de llegar a la gran final.

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