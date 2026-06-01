¡Le ruega porque la quiere! La novia de Diego lo ve como un fracasado, pero él está enamorado

Diego dice que hace todo Fernanda, pero ella no lo valora y lo ve como un fracasado; además, asegura que, si Fernanda le supiera poner un límite a su mamá, su relación sería perfecta. ¿Será? Diego acepta que le ruega mucho a Fernanda, pero lo hace porque la quiere mucho. Confiesa que se siente decepcionado de él y de ella, pues aunque su hermana los ha apoyado, económicamente le ha costado salir adelante. Los problemas de Diego crecieron cuando él tuvo un accidente en el trabajo; eso le cambió la vida.