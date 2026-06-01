Alejandra Carvajal: ¿La leche sigue siendo saludable? Experto revela cuántos vasos debes tomar al día
Un especialista explicó por qué la leche sigue siendo un alimento importante, pero no para todos.
En un reportaje de Alejandra Carvajal, el Dr. Luis Prieto explicó los beneficios de la leche en adultos y señaló que más del 50% de las personas presenta algún grado de intolerancia a la lactosa. El especialista recomendó consumir hasta dos vasos al día y destacó su aporte proteico, además de explicar las diferencias calóricas entre la leche entera y la light.