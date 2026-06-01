Alejandra Carvajal: ¿La leche sigue siendo saludable? Experto revela cuántos vasos debes tomar al día

En un reportaje de Alejandra Carvajal, el Dr. Luis Prieto explicó los beneficios de la leche en adultos y señaló que más del 50% de las personas presenta algún grado de intolerancia a la lactosa. El especialista recomendó consumir hasta dos vasos al día y destacó su aporte proteico, además de explicar las diferencias calóricas entre la leche entera y la light.

