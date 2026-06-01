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Jorge “El Diablo Becerril” reporta jornada de caos: enfrentamientos, bloqueos y un accidente mortal en carretera

Un día marcado por la tensión en las calles y una tragedia que conmocionó a la sociedad y cuerpos de emergencia.

“El Diablo Becerril”, reportó momentos de tensión entre manifestantes y elementos de seguridad en su avance hacia el Centro de la Ciudad de México. Además, informó sobre un fatal accidente en la carretera México-Toluca, donde un motociclista impactó una camioneta. El conductor falleció, mientras una menor y una mujer fueron trasladada para recibir atención médica.

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