Jorge “El Diablo Becerril” reporta jornada de caos: enfrentamientos, bloqueos y un accidente mortal en carretera

“El Diablo Becerril”, reportó momentos de tensión entre manifestantes y elementos de seguridad en su avance hacia el Centro de la Ciudad de México. Además, informó sobre un fatal accidente en la carretera México-Toluca, donde un motociclista impactó una camioneta. El conductor falleció, mientras una menor y una mujer fueron trasladada para recibir atención médica.

