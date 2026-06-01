Al Extremo | Programa del 1 de junio del 2026

Al Extremo presentó una jornada llena de contrastes con una tragedia reportada por El Diablo Becerril, las confesiones de Nash tras su salida de MasterChef 24/7, un reportaje sobre los beneficios de la leche para adultos y una visita de La Pura Sabrosura a unas populares quesadillas del Barrio Chino, uno de los rincones gastronómicos más visitados del Centro de la Ciudad de México.

