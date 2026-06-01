Al Extremo | Programa del 1 de junio del 2026
Historias de superación, gastronomía callejera, salud y hechos que conmocionaron a la Ciudad de México marcaron la jornada en Al Extremo.
Al Extremo presentó una jornada llena de contrastes con una tragedia reportada por El Diablo Becerril, las confesiones de Nash tras su salida de MasterChef 24/7, un reportaje sobre los beneficios de la leche para adultos y una visita de La Pura Sabrosura a unas populares quesadillas del Barrio Chino, uno de los rincones gastronómicos más visitados del Centro de la Ciudad de México.