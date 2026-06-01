La Pura Sabrosura descubre las famosas quesadillas del Barrio Chino por menos de 30 pesos
Un rincón del Barrio Chino esconde unas quesadillas que ya se ganaron el corazón de los capitalinos.
La Pura Sabrosura llegó al Barrio Chino, cerca de la Alameda Central, para probar unas populares quesadillas que destacan por su sabor y tradición. Con tres años conquistando comensales, este negocio ofrece opciones que van de los 25 a los 30 pesos, convirtiéndose en una parada obligada para quienes buscan comida deliciosa y accesible en el corazón de la Ciudad de México.