Surge “Lady Cineteca” en una sala de cine: VIDEO exhibe escándalo

Una joven quedó expuesta en redes sociales al protagonizar una escena dentro de la Cineteca Nacional. Fue apodada por los internautas como “Lady Cineteca” y en video se puede apreciar su reacción luego de que le recriminaran por hablar durante la proyección del filme “Eddington”.

El hecho tuvo lugar en la noche de este jueves 21 de agosto y ahora las imágenes recorren las redes sociales. Como ha ocurrido con otros casos similares, los internautas no han dudado en viralizar los videos y verter comentarios criticando la reacción de la joven.

¿Qué fue lo que pasó con Lady Cineteca?

De acuerdo con uno de los videos viralizados en la red social X, este jueves se proyectó la película “Eddington” en la Cineteca Nacional y, dentro de la sala, una joven que se encontraba con amigos no dejó de hablar y gritar a lo largo de toda la proyección. La situación molestó al resto de los espectadores que soportaron la situación hasta el fin de la proyección.

#LadyCineteca 1/4



Mis amigos y yo fuimos esta noche a ver Eddington de Ari Aster a la @CinetecaMexico y, al final de la cinta, una amiga le dijo a otra chica (que habló y gritó durante toooda la función) que dejara de hacerlo y de pronto perdió el control.



Lo que… pic.twitter.com/0ODkwAjIx4 — Sebastián Padrón (@PadronJaramillo) August 22, 2025

Fue en ese marco que una espectadora afectada le recriminó a la joven su accionar y fue cuando, la ahora llamada “Lady Cineteca” reacción de una manera inesperada. La joven, tal como se ve en el video, comenzó a gritar con furia y tuvo que ser sujetada por sus acompañantes.

¿Qué dijo la Cineteca Nacional sobre escándalo de mujer?

La Cineteca Nacional fue escenario por unos 20 minutos de esta escena en la que la joven no dejaba de gritar, visiblemente alterada, y mientras intentaban contenerla para que no se acercara a quien le había realizado el reclamo. Finalmente, algunos espectadores solicitaron la presencia de la Policía.

Así fue como la llegada de los uniformados puso fin a los momentos de tensión con “Lady Cineteca” que tardó aun un poco más en calmarse y marcharse del lugar. En los comentarios del video, algunos internautas señalaron que la joven atravesaba un ataque de ira y ansiedad, pero además se mostraron preocupados por la falta de seguridad dentro de la Cineteca Nacional ante situaciones como la vivida.