Marian Izaguirre recibe asistencia tras ser hallada con indicios de violencia

En las últimas horas, la Fiscalía de Michoacán aplicó medidas de protección hacia Marian Izaguirre, la influencer que cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y que había sido reportada como desaparecida. La joven de 23 años fue encontrada con en un hotel de Morelia con fuertes indicios de violencia.

El estado de salud de Marian Izaguirre es crítico y se investiga un posible caso de violencia intrafamiliar. Por eso, y bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales para saber guardar la integridad física de una persona, la Fiscalía a cargo del caso estableció medidas de protección hacia la influencer, debido al grave estado en el que fue hallada.

¿Cuál es el estado de salud de Marian Izaguirre?

Poco a poco se van conociendo detalles sobre el presente de la influencer que tiene casi 4 millones de seguidores en TikTok y más de 300,000 en Instagram. Marian Izaguirre se encuentra en estado crítico y sufre serias complicaciones.

La creadora de contenido está hospitalizada en terapia intensiva, según informó Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán. Ahora, la investigación intenta establecer qué fue lo que le sucedió, por lo que existe gran expectativa entre sus fanáticos.

¿Qué pasó con Marian Izaguirre?

Marian Izaguirre desapareció el pasado 1 de septiembre, había dejado de tener interacción en redes sociales y en principio no se sabía nada de ella. Al parecer, habría salido por voluntad propia de su domicilio escapando de una situación de violencia intrafamiliar. Por eso, la influencer decidió abandonar Uruapan (sin llevarse consigo el teléfono celular) y se alojó en un hotel de Morelia.

En este hotel, la influencer fue encontrada el pasado 6 de septiembre en grave estado de salud. A partir de entonces fue auxiliada por médicos profesionales y fue internada bajo atención especializada. La investigación ha sido transferida a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género para continuar con las pesquisas respecto a su caso, el cual ha generado gran conmoción y preocupación entre sus seguidores y allegados.