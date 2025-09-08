Encuentran a la influencer mexicana Marian Izaguirre: esto se sabe

Durante 5 días, los seguidores de la influencer mexicana, Marian Izaguirre, estuvieron preocupados, puesto que durante ese tiempo se anunció que la joven estaba desaparecida en Uruapan, provocando que todas las alarmas se encendieran al desconocer su paradero.

Por suerte, las autoridades ya anunciaron la localización de la joven, situación que alegró a sus usuarios y personas cercanas. Para que te mantengas informado, te detallaremos toda la información que se conoce sobre la joven.

¿Cuándo desapareció la influencer Marian Izaguirre?

La influencer mexicana de 23 años cuenta con millones de seguidores. A lo largo de su carrera en redes sociales, se ha destacado por subir múltiples videos relacionados con la moda, humor y trends que se hacen virales en la web, permitiendo que su nombre e imagen sean ampliamente reconocidos.

Fue reportada como desaparecida el 1 de septiembre del 2025, activando la alerta Alba en Michoacán. Las autoridades explican que Marian Izaguirre fue vista por última vez en un auto KIA alrededor de las 18:00 horas. Para el 2 de septiembre, se emitió la hoja de búsqueda donde se explicaba sus características y todo sobre su paradero.

¿Cuándo la localizaron?

En la noche del 6 de septiembre, las autoridades de la Fiscalía de Michoacán anunciaron que la influencer mexicana fue localizada en un hotel de Morelia, explicando que fue necesario el apoyo de servicios médicos para ser trasladada a un hospital y atendida por profesionales.

Se sabe que, previo a su desaparición, Marian Izaguirre salió del domicilio de sus padres después de una discusión sin llevarse el móvil, característica que perjudicó su fácil localización. Hasta el momento, las autoridades siguen realizando las investigaciones correspondientes para poder saber todo lo que ocurrió.

Sin embargo, no se ha explicado al público cuál es el estado físico de la joven y la zona exacta en la que fue localizada, por lo que debemos esperar a las nuevas notificaciones. Pero ya son varios los seguidores que están tranquilos al saber que la creadora de contenido ya fue encontrada después de 5 días, y está siendo atendida por personal médico.