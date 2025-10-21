Mexicano se vuelve viral tras evitar un asalto en Roma

Todo lo que sucede en el mundo parece estar resumido en un compilado de videos y fotografías que se viralizan a diario en las redes sociales. Un hecho con epicentro en Italia y con protagonista mexicano se ha vuelto viral tras un robo frustrado.

Las plataformas digitales siguen siendo elegidas como una vidriera en la cual se exhiben vivencias, acontecimientos sociales y demás situaciones que merecen ser contadas. Ahora, lo que le sucedió a un joven oriundo de Ciudad Juárez no deja de sumar likes en las redes sociales.

¿Un robo frustrado en Roma?

El tiktoker Eduardo Salcido utilizó su cuenta _Eduardosalcido para dar a conocer en dos videos lo que le tocó vivir mientras vacacionaba en Roma, Italia. El joven precisó que había ido a la fuente del lugar junto a unos amigos cuando un sujeto intentó arrebatarle la cangurera que llevaba consigo.

Lejos de dejar que el delincuente cumpliera con su objetivo, el tiktoker explicó que “la quiso jalar, me paré y el guey estaba chiquillo”. Lo cierto es que el mexicano logró defenderse y evitar que le robaran sus pertenencias, haciendo caer al malviviente que terminó huyendo del lugar.

Un mexicano viral

Más allá del hecho en sí, lo que más ha viralizado a este mexicano es que al contar lo sucedido se jactó de ser oriundo de Ciudad Juárez. “En Juárez, si no me apuntas con algo y si no vienen contigo otros 5 gueyes a asaltarme, cómo se te ocurre venir a saltarme nomas”, sentenció el joven.

“Yo dije ¿Que no sabes de dónde soy, hermano?”, remarcó el tiktoker mientras contaba el robo frustrado en Roma. El turista mexicano remarcó que intentaron asaltarlo “pero les fue mal porque soy de Ciudad Juárez, Chihuahua”. Así, el tiktoker no ha dejado de sumar visualizaciones y comentarios que remarcan su valentía y afirman que todo lo que dice es verdad, en relación a lo que se vive en esta ciudad mexicana.