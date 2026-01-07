10 diseños de uñas inspirados en Kpop Demon Hunters. ¡A la moda y con estilo!

Si te gusta siempre estar al último grito de la moda, debes conocer estas 7 tendencias de uñas inspiradas en las famosas Kpop Demon Hunters o Guerreras del Kpop. Hay de todo tipo de variedad y gusto, desde algo sutil hasta algo icónico que deslumbrará.

Te puede interesar: 6 ideas para hacer una fiesta al estilo Kpop Demon Hunters

Diseños de uñas estilo Kpop Demon Hunters

1. Efecto Mystical Nails Kpop

Este diseño es el preferido por muchas, ya que es algo sutil, pero tiene un estilo totalmente de las Guerreras del Kpop por las tonalidades. Es un estilo único, ya que la base es transparente con toque de brillos y el morado es metálico en relieve.

2. Estilo gótico

Si lo tuyo es un estilo más gótico, esta opción es la ideal para ti, ya que tiene una combinación de colores extraordinaria que va con el toque de Kpop Demon Hunter gracias al morado, negro y destellos plateados. ¿Te atreverías a usarlo?

3. Diseño a mano alzada Kpop Demon Hunters

Este diseño de uñas es para aquellas a las que les gusta la perfección, ya que es a mano alzada y lleva a los personajes más destacados de la película. Las estrellas y los brillantes son opcionales; sin embargo, es lo que hace único al diseño.

4. Uñas con stickers

Si eres superfan de las Kpop Demon Hunters, las uñas con stickers son lo tuyo, ya que puedes pedir a tu manicurista este diseño que es solo para las más atrevidas, pero con estilo.

5. Uñas con personajes de Kpop Demon Hunters

Esta es otra opción para las más fanáticas de las Guerreras del Kpop, ya que llevarás plasmados a los personajes principales de la película. Este diseño es en punta redonda, pero tú puedes cambiarlo un poco y decidir qué tipo de forma llevar en las uñas.

6. Efecto fantasía

¡Encantadoras! Estas uñas cortas en forma de almendra son para las chicas que optan por diseños más discretos pero con un estilo fantasía, ya que es una base en tono nude con relieves en dorado y los colores icónicos de las Guerreras del Kpop.

7. Uñas con pedrería

Este tipo de uñas en forma stiletto son para las amantes de la pedrería y el estilo de Kpop Demon Hunter; va en los colores metálicos y degradados. La pedrería puede ser plateada o morada para que haga contraste con el morado.

8. Uñas cortas estilo Kpop

Esta opción es magnífica para las más pequeñas del hogar, ya que es un estilo kpop, pero en uñas cortas y sutiles. Aunque es un diseño sencillo, luce mucho por la combinación de la base tenue con el lila y el dorado.

9. Estilo galaxia con relieve

¡Luce icónica! Estas uñas son perfectas para todas las mujeres que llevan un estilo limpio y a la vez espectacular. Este diseño en forma de almendra representa a las Kpop Demon Hunters por la magia del tono metálico y el degradado en rosa a nude.

10. Uñas metálicas al estilo Kpop

Las uñas metálicas son lo de hoy y hacen un gran match con las fanáticas de las Guerreras del Kpop. Además, puedes tener la oportunidad de hacer o elegir tu propia combinación de colores y diseños. Este es uno de los favoritos, ya que es innovador y parece de otro mundo.