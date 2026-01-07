Aislados del mundo: las PROHIBICIONES extremas durante el funeral del papá de Selena Quintanilla

El funeral de Abraham Quintanilla Jr ., padre de la inolvidable Selena Quintanilla , no fue un evento tradicional. La familia decidió organizar una celebración de vida privada en Corpus Christi, Texas, donde cerca de 400 personas se reunieron para rendir homenaje al patriarca de una de las familias más influyentes de la música latina.

La ceremonia se caracterizó por un perfil bajo y por condiciones muy específicas que los asistentes debieron cumplir. Entre ellas, la prohibición absoluta de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, con el objetivo de mantener el evento fuera de la esfera digital y preservar la intimidad de los presentes.

Sin ataúd, sin cámaras y sin comunicación en el funeral de Abraham Quintanilla

Otra de las decisiones que sorprendió fue la ausencia de un ataúd en el recinto. En lugar de ello, los invitados participaron en un espacio diseñado para la reflexión y la narración de recuerdos, donde se proyectó un video homenaje que repasaba la vida de don Abraham desde su infancia hasta su papel como guía de Selena y Los Dinos.

La familia Quintanilla quiso evitar cualquier tipo de espectáculo mediático. El ambiente estuvo marcado por la música en vivo, oraciones y momentos de gratitud, más que por el protocolo de un funeral convencional.

¿En dónde será el funeral de Abraham Quinanilla?

La elección de Corpus Christi no fue casualidad. La ciudad costera de Texas está profundamente ligada a la historia de la familia Quintanilla: allí nació Selena, allí se forjó su carrera y allí miles de fans aún viajan para honrar su memoria.

La voz de la familia Quintanilla

El anuncio del fallecimiento de Abraham fue hecho por su hijo, A.B. Quintanilla III, a través de redes sociales. Posteriormente, la familia compartió un comunicado en el que lo describieron como un esposo, padre y patriarca caracterizado por la fe, la disciplina y el amor inquebrantable.

La decisión de mantener el evento privado respondió al deseo de llorar en paz, lejos de las cámaras y la presión pública que siempre ha acompañado al apellido Quintanilla.

El legado de Abraham Quintanilla, papá de Selena Quintanillla

Más allá de las condiciones del funeral, el evento fue un recordatorio del papel fundamental que Abraham tuvo en el ascenso de Selena. Fue él quien creyó en el talento de su hija antes que el mundo lo hiciera, impulsando su carrera y protegiendo su legado incluso después de su trágica muerte en 1995.

Abraham vivió lo suficiente para ver cómo Selena se convirtió en un ícono mundial, con un Grammy, una película biográfica y una serie de Netflix que acercaron su historia a nuevas generaciones.