Fabiola Campomanes anuncia triste noticia en redes sociales

Fabiola Campomanes es una reconocida actriz mexicana, quien se ha dado a conocer por las producciones en las que ha participado, desde reconocidas telenovelas y proyectos de televisión en los que ha podido trabajar.

Recientemente, preocupó a sus fans al alejarse de sus cuentas. Sin embargo, la celebridad regresó con un mensaje en redes sociales, detallando que un ser querido fue intervenido quirúrgicamente, por lo que estuvo en hospitalización por varios días.

¿Qué le pasó a Fabiola Campomanes?

Desde su cuenta de Instagram, Fabiola Campomanes dejó un mensaje en redes sociales, detallando que se había mantenido ausente en sus cuentas, ya que no subió contenido en sus cuentas y por lo que no había logrado subir contenido.

Debido a que su madre estaba en hospitalización por una cirugía de colon. Recordó que fue una mujer que cuidó de ella, así que no podía dejarla sola en un momento tan vulnerable. Detallo que esa experiencia la marcó notablemente, cuando se dio cuenta de que los roles cambian en algún momento de su vida.

Fue algo duro, pero para ella fue un privilegio, recalcando que estar cerca de nuestros padres en un momento vulnerable es uno de los actos más grandes de amor que podemos mostrar. Además, hay una foto donde las vemos juntas en una habitación de hospital. Con dicho anuncio ha logrado calmar a todo el público, quien en algún momento se había preocupado por su bienestar.

¿Cómo se hizo famosa Fabiola Campomanes?

Como se mencionó al inicio de la nota, la actriz Fabiola Campomanes se ha hecho muy famosa por su carrera artística, quien desde el inicio se ha destacado por salir en producciones importantes y al compartir pantalla con otras celebridades de gran renombre. Dentro de los proyectos se destacan:



Ladrón de corazones

El juego de las llaves

¿De qué lado estás?

Qué pena tu vida

Enemigos íntimos

Ahora ya conocemos qué fue lo que realmente ocurrió; esperemos que en los próximos días la celebridad deje un mensaje en sus redes, donde explique el estado de salud después de la hospitalización de su ser querido.