7 recetas de snacks para ver Los Globos de Oro 2026 este próximo domingo

Los Globos de Oro 2026 están a la vuelta de la esquina, son uno de los momentos más importantes de toda la temporada de premios de este año en la industria del cine. Sin duda el próximo domingo será una noche dónde veremos a grandes celebridades por lo que te damos 7 ideas de snacks deliciosos para compartir mientras disfrutas de la programación.

Te puede interesar: L os 5 diseños de uñas francesas que debes usar para la oficina en este inicio de año



Alitas con papas a la francesa: Para esta receta puedes comprar la bolsa de alitas, las cuales venden en el super ya sazonadas y solo deberás freírlas y acompañarlas con tus salsas favoritas. De igual forma las papas a la francesa también podrás comprarlas en el super, en la sección de congelados y ponerlas a freír, puedes elegir las normales o bien las papas en forma de gajo. La cantidad de bolsas que compraras dependerá de las personas que sean en tu familia o la cantidad de amigos que invites.

papas a la francesa|Crédito: Pexels

Palomitas de caramelo y mantequilla caseras: Esta receta es muy divertida y fácil de hacer, para las palomitas de caramelo deberás poner en una olla aceite, mantequilla y azúcar morena, tendrás que añadir una taza de maíz palomero y deberás mover constantemente la olla para que no se quemen, una vez que el maíz deje de sonar podrás destapar la olla y sacarlas. Para las palomitas de mantequilla deberás añadir en una olla aceite, mantequilla y una taza de maíz palomero, deben estar a fuego medio y tendrás que mover constantemente para que no se peguen, una vez que estén listas deberás añadir sal al gusto. Este snack lo puedes acompañar de tus salsas picantes favoritas.

palomitas|Crédito: Pexels

Nachos con chorizo y queso amarillo: Los nachos los puedes comprar en el super así como el queso amarillo. El chorizo deberás freirlo, pero evita ponerle aceite al sartén ya que este suele soltar mucho. Este snack es delicioso si lo acompañas con salsas y chiles jalapeños.

nachos con queso|Crédito: Pexels

Dorilocos: Este famoso antojito mexicano es un básico en cualquier reunión. Consiste en utilizar tu bolsa de frituras favoritas y añadir ralladura de jicama, zanahoria y pepino así como cacahuates japoneses, diversas salsas picantes y los famosos “cueritos”.



Fresas con crema y chocolate: Para este snack necesitarás fresas previamente desinfectadas y chocolate líquido. En un vaso colocaras la cantidad de fresas que desees y añadiras el chocolate. Puedes agregar nueces o almendras para darle más textura y sabor.

Fresas con chocolate|Crédito: Pexels

Barra de queso crema con frutos secos y galletas saladas: Necesitarás una barra de queso crema, nueces, almendras y arándanos. Todo eso lo añadirás sobre el queso y podrás degustar con galletas saladas.

Queso con vino|Crédito: Pexels

Banderillas de uvas cubiertas con chocolate: Deberás colocar uvas previamente lavadas sobre un palo de banderillas y las cubrirás con chocolate derretido, posteriormente meterás las banderillas al refrigerador por un par de horas y listo.