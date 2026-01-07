Islas Vlogs graba increíble experiencia en un taxi de aplicación

Los influencers de manera continúa cuentan historias y en ocasiones ya no son tan tomados en cuenta a menos de que sean sus fieles seguidores o que sea algo seriamente cautivador para el resto de la audiencia. Sin embargo, el conocido Islas Vlogs vivió una experiencia que lo llevó al borde del estrés, pues dejó su cámara en el taxi de aplicación y así actuó el conductor del carro en mención.

¿Islas Vlogs recuperó su cámara perdida?

El pasado martes 6 de enero, el creador de contenido subió a sus historias de Instagram el video donde habló de la pérdida de su cámara de video. Además de lo que conlleva perder un objeto de ese valor, recalcó que lo que más le dolía era el material grabado en los días pasados, por lo que sería un problema no recuperar dicho objeto.

Comunicado eso, metió su solicitud a esta aplicación de taxis y horas después recibió la grata noticia de que el conductor le devolvería su ansiada cámara. Con esto, compartió un par de historias en su cuenta de Instagram para agradecer porque el chico que lo llevó en ese viaje fue sumamente amable. Y además, recalcó que al momento de ir a las oficinas para recuperar su cámara todos lo trataron maravillosamente.

Esta increíble experiencia resulta precisamente difícil de comprender, pues siempre se sabe de historias donde los objetos olvidados nunca se recuperan. Y cuando se habla de dispositivos de un alto valor, es todavía más difícil pensar que los conductores u otros pasajeros decidan regresar las cosas a su dueño original.

¿Quién es el influencer de Islas Vlogs?

Sin lugar a dudas, Carlos Islas es uno de los creadores de contenido con más reconocimiento a nivel general. Pasó a la fama gracias a sus dinámicas de entrevistas en la calle donde en un inicio le preguntaba a las personas distintos cuestionamientos de cultura general, lo cual exhibió a cientos de entrevistados por la falta de conocimiento. Posteriormente se adaptó a las exigencias del influencer de hoy y vive a través de los podcast y colaboraciones con otros personajes del internet.