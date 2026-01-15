Muere el “Popeye brasileño”, que se inyectaba aceite y alcohol en los brazos

Medios internacionales dieron a conocer que murió el llamado "Popeye brasileño", fisicoculturista que atrajo la atención hace varios años porque se inyectaba aceite mineral y alcohol en los brazos para aparentar músculos más grandes. Tenía 55 años de edad.

No se ha confirmado la causa oficial del fallecimiento, pero se cree que se trató de problemas cardíacos y que ocurrió en la ciudad de Recife, al noreste de Brasil.

Había estado hospitalizado desde diciembre por problemas renales y, según informó su sobrino a un medio local, para Navidad ambos riñones le habían dejado de funcionar. Al parecer, se acumuló fluido en sus pulmones y tuvo un ataque cardíaco antes de que los doctores pudieran practicarle hemodiálisis.

Quién era Arlindo de Souza, el "Popeye brasileño"

Este hombre apareció en titulares de todo el mundo alrededor del año 2000 porque se había estado inyectando una mezcla de aceite y alcohol para "inflar" sus músculos, lo cual le daba un aspecto completamente desproporcionado y extremo en los brazos; por eso último se le apodó como el "Popeye brasileño".

Arlindo de Souza declaró desde aquella época que un conocido del gimnasio fue quien le recomendó inyectarse para aparentar mayor musculatura. Sus bíceps llegaron a medir alrededor de 74 centímetros de largo, pero en realidad la mezcla que se inyectaba no impactaba la fuerza de sus músculos. Desde ese entonces diversos especialistas se manifestaron en contra de la práctica y enfatizaron en los riesgos de salud que implica.

Al Extremo | Programa 14 de enero del 2026

Hace una década volvió a aparecer en titulares pero porque anunció que uno de sus amigos, quien también se inyectaba, había muerto. Por tal razón dejó de inyectarse sustancias y, en su lugar, comenzó a dedicarse a advertir sobre los peligros de esta práctica.

De Souza no estaba casado ni tenía hijos; se sabe que vivía con su madre, quien permanece en cama.