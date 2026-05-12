Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy martes 12 de mayo
Conoce cuáles son los números de la suerte para la lotería, así como el mensaje especial del Universo para cada signo del zodíaco hoy martes 12 de mayo
Hoy martes 12 de mayo, los astros envían un mensaje importante a cada uno de los doce signos del zodíaco, compartiendo los números mágicos con los que tendrán varios golpes de suerte en juegos de azar y lotería.
Durante esta jornada la energía Universal está marcada por el ingreso de la Luna en Aries, lo que impulsa a todos los signos a pasar de la introspección a la acción directa.
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Los números de la suerte de tu signo hoy martes 12 de mayo
- Aries
Es momento de liderar con confianza. Tu vitalidad se recupera; actúa con la seguridad de quien conoce tu destino.
Números de la suerte: 01, 19 y 37.
- Tauro
Un cambio positivo en el ambiente financiero llegará a tu vida.
Números de la suerte: 05, 14 y 32.
- Géminis
Es un día ideal para movilizar equipos y proponer ideas audaces.
Números de la suerte: 03, 21 y 48.
- Cáncer
El enfoque actual debe ser en tus metas profesionales y personales. Deberás mostrar tu lado fuerte y no permitir que los demás te carguen con sus preocupaciones.
Números de la suerte: 10, 28 y 46.
- Leo
Tu magnetismo personal te hará brillar. Espera sorpresas agradables y aprovecha para renovar tu imagen personal.
Números de la suerte: 05, 20 y 13.
- Libra
Pronto podrás salir de viaje y tener una nueva aventura.
Números de la suerte: 11, 03 y 46.
- Virgo
Ten cuidado con la gente envidiosa; estás protegido por los ángeles de la luz.
Números de la suerte: 40, 02 y 37.
- Escorpio
Actúa con firmeza para defender tus derechos y bienes. Un evento imprevisto jugará a tu favor.
Números de la suerte: 13, 40 y 92.
- Sagitario
Controla tus impulsos para no afectar a quienes te rodean.
Números de la suerte: 12, 08 y 03.
- Capricornio
Sigue adelante con tus planes y hazlos realidad. Tu intuición será clave para lograr aciertos importantes.
Números de la suerte: 14, 38 y 02.
- Acuario
La suerte está de tu lado y favorecerá todas tus iniciativas.
Números de la suerte: 13, 29 y 30.
- Piscis
Pon de prioridad tu salud y evita a las personas problemáticas. El descanso debe ser tu prioridad.
Números de la suerte: 15, 01 y 22.