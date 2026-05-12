Los signos que atraen el dinero como regalo del universo del 13 al 17 de mayo de 2026

A partir de hoy martes 12 y hasta el domingo 17 de mayo, la energía del universo favorecerá especialmente a cinco signos zodiacales que recibirán un regalo astral en el dinero. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente en su horóscopo semanal, la influencia de Júpiter y la expansión estarán impulsando caminos de prosperidad, contratos importantes y oportunidades inesperadas de economía.

Los signos que estarán más bendecidos son liderados por Cáncer, pero no es el único: Tauro, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis tienen golpes de suerte. Estas son las visiones que se podrían cumplir :

1. Tauro: el universo abrirá puertas de abundancia y crecimiento

Tauro será uno de los signos más bendecidos económicamente durante estos días. Los astros muestran nuevas oportunidades de ingresos y una etapa ideal para invertir en conocimiento, cursos o proyectos personales que más adelante multiplicarán el dinero.

El universo premiará la constancia y el esfuerzo que Tauro ha demostrado durante meses. Muchas personas de este signo podrían recibir propuestas laborales, pagos atrasados o noticias relacionadas con un crecimiento económico importante. La energía astral también favorece compras inteligentes y decisiones financieras acertadas.

2. Géminis: contratos y acuerdos traerán prosperidad

Géminis tendrá una alineación astral muy positiva en el ámbito profesional y económico. Los cierres de contratos, negociaciones y viajes relacionados con el trabajo serán clave para atraer abundancia.

Este signo recibirá señales claras de expansión y crecimiento. El universo pondrá frente a Géminis personas influyentes, oportunidades inesperadas y acuerdos que podrían cambiar su estabilidad financiera en los próximos meses. Será una semana ideal para entrevistas, firmas de documentos y nuevos proyectos.

3. Virgo: dinero extra y oportunidades inesperadas

Virgo tendrá uno de los movimientos energéticos más fuertes en el dinero. Las cartas astrales indican ingresos adicionales, propuestas internacionales y posibilidades de iniciar negocios que traerán estabilidad económica.

Después de un periodo de esfuerzo y disciplina, el universo recompensará a Virgo con oportunidades difíciles de ignorar. Muchas personas de este signo podrían recibir aumentos, bonos, comisiones o proyectos mejor pagados. Además, la energía favorece inversiones inteligentes y crecimiento profesional.

4. Sagitario: abundancia total y éxito en negocios

Sagitario será uno de los signos con mayor protección económica durante esta semana. La abundancia estará rodeando cada decisión financiera y será un momento perfecto para emprender, abrir negocios o iniciar proyectos importantes.

El universo impulsará la suerte de Sagitario en cuestiones relacionadas con dinero, inversiones y crecimiento laboral. Todo lo que este signo inicie entre el 13 y el 15 de mayo tendrá grandes posibilidades de prosperar. También podrían llegar propuestas inesperadas que aumenten sus ingresos rápidamente.

El horóscopo de la semana en el dinero, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/Gemini)

5. Piscis: aumento de sueldo y estabilidad financiera

Piscis recibirá un regalo económico importante por parte del universo. Los horóscopos muestran aumentos de sueldo, mejores condiciones laborales y noticias positivas relacionadas con estabilidad financiera.

La energía astral ayudará a Piscis a sentirse más tranquilo y seguro respecto al dinero. Muchas personas de este signo podrían recibir reconocimientos en el trabajo, nuevas responsabilidades mejor pagadas o incluso oportunidades laborales que les permitan crecer profesionalmente. Será una etapa donde el esfuerzo finalmente comenzará a rendir frutos.