Horóscopo de Nana Calistar hoy martes 12 de mayo para cada signo; será un día con muchos cambios que traerán aprendizajes emocionales
Será un día lleno de mucho crecimiento y aprendizajes que pondrá a prueba las lecciones que ya has aprendido.
Para este día martes 12 de mayo los astros tendrán algunas sorpresas preparadas en tu camino, mismas que llegarán hasta a ti de la mano del Horóscopo de Nana Calistar, con el fin de que encuentres ese apoyo que tanto has pedido sin hacer de lado tu voluntad y lo que el día a día tiene para ti.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 12 de mayo?
Deja de absorber problemas ajenos como si fueras esponja emocional porque últimamente traes la energía bien pesada y no precisamente por culpa tuya, sino por toda la gente negativa y envidiosa que se te ha pegado. Este día viene a abrirte los ojos bien cañón sobre quién sí merece estar en tu vida y quién solo llega a revolverte la existencia, el chisme y hasta la paz mental. Hay personas a tu alrededor que sonríen bonito de frente, pero por detrás quisieran verte arrastrándote.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 12 de mayo?
Ya no permitas que cualquier comentario tonto venga a mover tu estabilidad emocional porque últimamente has estado demasiado sensible aunque quieras aparentar que todo te vale. Llegarán algunos cambios muy fuertes en tu manera de pensar y actuar. Vas a comenzar a darte cuenta de quién sí suma en tu vida y quién solo aparece cuando necesita algo de ti. Tú tienes un corazón enorme y muchas veces terminas ayudando hasta a quien no movería ni un dedo por ti.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 12 de mayo?
Habrán movimientos de muchas piezas de tu vida, sobre todo en cuestiones de dinero, trabajo y emociones que traías guardadas nomás haciéndote el fuerte o la fuerte. Tú eres de los que aparenta tener todo bajo control aunque por dentro traiga un desmadre mental bien sabroso. Has pasado por semanas de mucho desgaste emocional y físico, pero por fin comenzarás a ver resultados de todo lo que has venido luchando y trabajando.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 12 de mayo?
Ya deja de guardarte todo lo que sientes porque luego el cuerpo te cobra la factura bien cara y ahí andas con dolores de estómago, estrés, cambios de humor y una energía más pesada que suegra en domingo. Este día viene a sacudirte emocionalmente para que entiendas que muchas de las cosas que te pasan no son castigo del universo, sino consecuencia de todo lo que te guardas, de los corajes que callas y de las veces que has preferido fingir que no pasa nada
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 12 de mayo?
No debes de seguir haciéndote el fuerte o la fuerte cuando por dentro traes un caos emocional que ni tú entiendes. Vienen días que te pondrán de frente con muchas verdades que has querido esconder debajo de la alfombra nomás para no sentir. Tú eres experto o experta en aparentar que nada te afecta, pero cuando llega la noche y te quedas a solas, los pensamientos te comen vivo. Es momento de soltar todo eso que te sigue doliendo y dejar de alimentar tristezas que solo te están robando energía, sueño y hasta ganas de creer en el amor.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 12 de mayo?
Bájale a eso de cargar problemas ajenos como si fueras terapeuta gratuita del universo, porque últimamente has traído el corazón y la cabeza bien revueltos y cualquier cosa te mueve el tapete emocional. Este día viene a sacudirte fuerte, pero también a enseñarte que ya no puedes seguir viviendo pensando primero en los demás y al final en ti. Tú siempre quieres quedar bien con todo mundo y por eso terminas desgastado o desgastada emocionalmente. Aprende a decir “no” sin sentir culpa.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 12 de mayo?
Deja de querer controlar todo porque la vida te va a seguir demostrando que las cosas no saldrán como tú quieres y ahí es donde te frustras, haces corajes y terminas de malas hasta con quien no tiene culpa. Este día te llega con una lección importante: aprender a soltar. No puedes seguir cargando problemas ajenos ni haciendo tuyas preocupaciones que no te corresponden, mejor enfócate en lo tuyo y en los asuntos emocionales que te hacen ruido.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 12 de mayo?
Se te van a mover muchas emociones en estos días y no precisamente porque andes de sensible, sino porque ciertos recuerdos del pasado volverán a tocar tu puerta para ver si todavía tienen poder sobre ti. La diferencia es que ahora ya no eres la misma persona que lloraba por cualquiera que le moviera el tapete. Ya aprendiste a tragarte el orgullo cuando hace falta y también a mandar bien lejos a quien solo llega a revolverte la existencia. Un amor del pasado podría regresar con intenciones de “hablar” o aclarar cosas pendientes, pero tú ya sabes perfectamente que donde hubo puro cuento y promesas baratas difícilmente crecerá algo bueno.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 12 de mayo?
La vida te ha puesto pruebas algo pesadas y aun así aquí sigues, respirando, luchando y levantándote cada vez que algo o alguien quiso verte caer. Habrán lecciones que vienen a enseñarte que ya no puedes seguir viviendo desde la herida ni cargar dolores que no te dejan avanzar. Tú tienes un corazón demasiado noble y muchas veces terminas absorbiendo problemas ajenos como si fueras salvavidas emocional de todo mundo cuando no es así.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 12 de mayo?
Deja de darle tantas vueltas a ese asunto que no te deja dormir porque mientras tú te desgastas pensando escenarios, la vida sigue avanzando y tú perdiendo tiempo y este nunca regresa. La vida viene a enseñarte que no puedes seguir viviendo entre el “hubiera” y el “qué tal si”. Tú naciste para brillar, hacer ruido y comerte el mundo, no para andar encerrado en pensamientos que nomás te quitan energía y hasta ganas de creer en ti.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 12 de mayo?
Vienen sacudidas emocionales, cambios en tu rutina y una lección muy importante: dejar de querer controlar todo. Tú eres de los que cuando ama, se entrega, pero también cuando algo no sale como quieres te aferras, haces corajes y terminas complicándote la existencia de gratis. Ya relájate tantito y entiende que hay cosas que necesitan tiempo para acomodarse. No quieras correr cuando apenas vas aprendiendo a caminar en ciertas situaciones de tu vida.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 12 de mayo?
Debes dejar de vivir creyendo que puedes cambiar a las personas con amor, paciencia o aguantando… Porque quien te toma la medida seguirá así hasta que tú lo permitas. Tienes un corazón enorme y muchas veces entregas demasiado esperando recibir lo mismo, pero ya es momento de entender que no todo mundo sabe querer bonito ni valorar lo que haces por ellos. Aprende a soltar sin andar rogando explicaciones ni cargando culpas que no te corresponden.