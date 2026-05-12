Estos son los 5 colores para interiores que están conquistando el 2026; tu casa lucirá moderna
Conoce los colores en tendencia para el diseño de interiores y renueva tu hogar.
A pocos días para llegar a la mitad del 2026, hay algunos diseños de interiores que están dando mucho de qué hablar y es que no hay una época del año “ideal” para que pintes tu casa, pues es normal que adaptes tus tiempos y presupuesto a las tendencias que han ido llevándose los elogios en estos primeros meses.
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Con un año ya avanzado y en transición de primavera a verano, te dejaremos una lista que han estado conquistando hogares en el diseño de interiores que de acuerdo con los expertos, aportan tanto carácter como calidez a las habitaciones en este año.
Colores para interiores de mi casa
Conoce los colores que están conquistando el interiorismo en este 2026 que te pueden servir como inspiración para tu hogar:
- Cloud dancer: Además de ser elegido como el color del año, este tono de blanco etéreo con ligeros matices aporta frescura y modernidad a los matices clásicos, siendo un color asociado a la paz y amplitud.
@ditecnosoportes ✨ ¿Pensando en renovar tu casa este año? El 2026 llega con una tendencia que lo cambia todo: Cloud Dance, un blanco suave, cálido y elegante que transforma los espacios. Combinado con maderas claras como Yutex, Sensa, Fronda y Sambe de la nueva colección Pulso Elemental de @duratexcol, logramos ambientes más luminosos, amplios y llenos de calma 🤍🌿 ✔️ Modernos ✔️ Minimalistas ✔️ Atemporales En Ditecno trabajamos estas combinaciones para crear proyectos pensados a tu medida, con diseño y funcionalidad real. 📩 Escríbenos y hagamos de tu casa un espacio en tendencia. #diseñoseinteriores #tendencias #clouddance #madera #hogardeensueño ♬ sonido original - Ditecnosoportes
- Arena Cálido: Este tono ha llegado para darle el relevo generacional al ya visto beige, aportando texturas mediterráneas orgánicas y yendo un poco más hacia lo moderno, dando una vista poco usada.
@fragacentonciointerior Síguenos para diseñar sin errores y aprender a elegir los colores adecuados para tu casa ✨ Porque un buen espacio no se improvisa… se construye con intención 🤍 #fragacentonciointerior #diseñodeinteriores #interiorismo #colores #diseñoconsentido ♬ sonido original - Fraga & Centoncio
- Gris Piedra Suave: Otra de las apuestas neutras que además de unificar y ordenar el espacio, genera una iluminación natural y obtiene un balance sin enfriar la habitación, mostrándose como un color en tendencia.
@studioja_su Psicologia del color gris, es facil de combinar y queda bien en cualquier ambiente. “Tu tienes la casa, nosotros la convertimos en hogar” #decoraciondeinteriores #diseñodeinteriores#decor #design #designinteriores #ideasdedecoracion #asesoriaonlineinteriores#asesoriainteriores ♬ sonido original - 🇭🇳Wendy❤️
- Verde Caqui y Musgo: Considerada como la combinación del “nuevo neutro de acento” es ideal para paredes focales, el cual va a la perfección con las maderas oscuras o demás muebles y adornos poco claros.
@thenomnomer Painting my apartment is my favourite decor-related activity to do lately. A good, fresh coat of paint transformed my living room. The quality of @BEHR Paint is unmatched (not sponsored, just the second time I use their paint and I’m truly pleased with it). I also moved around a few things and sold my second tower because it was adding too much noise to this room, and I wanted to have a reading book with that chair. Funny enough, that thrifted chair is was set the tone for the direction and colour palette of this room! You’ll be seeing a lot more of this room on my page now💚 #homedecor #paintjob #greenaesthetic #greenyourfeed #livingroom #livingroomideas #livingroominspo #apartmentinspo #apartmentdecor #peaceful ♬ The Journey to the Grey Havens (feat. Sir James Galway) - Howard Shore
- Terracota Ebanizado: Este tono de ambientes cálidos además de matices terrosos, un par de aspectos que han ido en tendencia en los últimos meses y son ideales para salas de estar, cocinas e incluso comedores.
@nalu.mex La magia del terracota 💥 #arquitectura #gdl #microcemento #acabados #guadalajara #interiordesign #CapCut ♬ Her Eyes (slowed + reverb) - Charlie Jeer