Estos son los 5 colores para interiores que están conquistando el 2026; tu casa lucirá moderna

A pocos días para llegar a la mitad del 2026, hay algunos diseños de interiores que están dando mucho de qué hablar y es que no hay una época del año “ideal” para que pintes tu casa, pues es normal que adaptes tus tiempos y presupuesto a las tendencias que han ido llevándose los elogios en estos primeros meses.

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Con un año ya avanzado y en transición de primavera a verano, te dejaremos una lista que han estado conquistando hogares en el diseño de interiores que de acuerdo con los expertos, aportan tanto carácter como calidez a las habitaciones en este año.

Colores para interiores de mi casa

Conoce los colores que están conquistando el interiorismo en este 2026 que te pueden servir como inspiración para tu hogar:

