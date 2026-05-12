Así puedes limpiar tu lavadora para que tenga un buen desempeño

Limpiar tu lavadora es un paso que suele pasar desapercibido, cuando es algo indispensable, ya que eliminamos todos los residuos de suciedad y polvo que pueda contener en su interior; al no hacerlo, nos arriesgamos a que perjudique el proceso de lavado en las siguientes cargas de ropa.

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Para que ya no dejes pasar ese proceso, te vamos a detallar cómo lo puedes lograr; así observarás un buen desempeño en el electrodoméstico. Toma nota de las recomendaciones que te haremos.

¿Cómo se limpia la lavadora por dentro?

Limpiar tu lavadora no solamente traerá beneficios en tu ropa; también se destaca por mejorar el funcionamiento de tu electrodoméstico, ya que va a prolongar su tiempo de vida, además de tener un buen desempeño en la eliminación de suciedad y en el buen drenaje. Para ello deberás hacer los siguientes pasos:

En un cepillo de dientes remojado en agua caliente y jabón de trastes, elimina todos los restos de suciedad de los cajones dispensadores. Saca el filtro de drenaje para retirarlo y limpiarlo de toda la suciedad que tenga. En el tambor rocía un poco de vinagre blanco y pasa un paño para retirar todo. No lo apliques directamente en la goma. Con bicarbonato y agua caliente realiza un ciclo de lavado para limpiar la goma de la puerta. Por fuera limpiamos con vinagre blanco; también puedes usar spray antibacteriano.

¿Cuántas veces es recomendable lavar la lavadora?

Para lavar tu lavadora, no es indispensable hacerlo todos los días, ya que es un electrodoméstico que no usamos tan frecuentemente como otros. Lo recomendable es hacerlo por lo menos cada mes, o puede ser después de 30 ciclos, ya que así se eliminan los restos de detergente y se mantiene un buen desempeño del aparato.

Se recomienda que en el proceso de electrodomésticos no se use lejía, cloro o limpiadores abrasivos, ya que son elementos que ponen en riesgo la goma. Evita usar esas mezclas para extender el tiempo de vida de tu lavadora.