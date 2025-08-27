Muere la querida influencer de la cocina “Toñita” y fue despedida emotivamente

En el mundo de las redes sociales y YouTube, encontramos a muchos personajes que se han vuelto famosos y queridos. Alguien que se ganó el corazón de sus seguidores fueToñita quien se destacó por subir recetas y artesanías en su canal conocido como “La cocina de Toña”.

Lamentablemente Toñita falleció y todos sus seguidores se sienten muy tristes ante tan repentina muerte. Hasta el momento no hay mucha información sobre el deceso de la youtuber.

¿De qué murió Toñita?

Toñita tenía en alrededor de 40 mil suscriptores en su canal de Youtube. Allí se podían apreciar sus recetas tradicionales de cocina, consejos para el hogary sus increíbles bordados.

Hace unos días se dio a conocer el deceso de la youtuber pero las causas de la muerte no fueron esclarecidas. La última vez que se la vio en su canal fue el 11 de julio junto a su hijo y se veía aparentemente sana.

En su última aparición lo que causó mucha preocupación en sus seguidores, fue que ella manifestó sentirse débil y sin apetito. Además agregó que su hijo y esposo la acompañaban al médico.

Luego de esta aparición no se la volvió a ver a Toñita en su canal de Youtube. El 18 de agosto de 2025, se dio a conocer el video con el que anunciaban la muerte de la entrañable Toñita.

¿Cómo despidieron a la influencer Toñita?

En el canal “La cocina de Toña en el rancho”, se publicaron imágenes de la despedida del cuerpo de Toñita.

Acompañada de frases se pudo ver cómo sus allegados le daban el último adiós.

Su ausencia se hará notar entre sus suscriptores que eran fieles seguidores de las recetas de esta mujer. El mundo youtuber aún está conmocionado por su partida.