Famoso youtuber protagoniza accidente en el que murieron seis personas.

Amado "N", creador de contenido en YouTube bajo el nombre Heisenwolf, es acusado de presuntamente haber provocado un accidente en el municipio de Atlacomulco, Estado de México.

En el accidente se reportaron seis personas muertas, una de ellas menor de edad. Por su parte, el youtuber permanece hospitalizado y en estado de gravedad.

Se acusa al youtuber de presuntamente viajar a exceso de velocidad, mientras circulaba en sentido contrario en la carretera panamericana Atlacomulco-Acambay. El creador de contenido habría impactado con su automóvil Chevrolet rojo, tipo Camaro, contra un taxi con seis personas a bordo.

Los primeros informes de las autoridades, informaron que el auto brincó el camellón y se impactó de frente con el taxi, por lo que inmediatamente llegaron servicios de emergencia y elementos de la policía estatal al lugar de los hechos.

Las víctimas fueron Juana Mondragón, de 30 años; Horacio, de 26 años; Luciano, de 62 años; Natividad, 56 años e Iván, de 35 años de edad, así como una menor de 10 años.

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¿Quién es el youtuber involucrado en el accidente?

Amado Amir González, mejor conocido como Heisenwolf en las redes sociales, es un creador de contenido en YouTube que cuenta con 1.4 millones de suscriptores.

Se dedica a realizar videos de entretenimiento, y en un tiempo de 3 minutos, explica acontecimientos relacionados a la cultura pop, celebridades, lugares, películas, así como otros temas.

Es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de contar con 26 años de edad.

Su última publicación data del día 24 de julio de este mismo año, y se trata de una selfie con la siguiente leyenda: "Me convertí en el tío soltero metalero mugroso a los 26".

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