inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Mujer da a luz en una gasolinera; policias de Tecamac ayudaron en el parto

Dos elementos policiacos ayudaron a una mujer que no logró llegar al hospital y dio a luz en plena gasolinera.

Videos,
Al Extremo

El Diablo Becerril nos trajo las noticias más recientes del día y esto es lo que pasó en las calles de la CDMX. Dos elementos policiacos ayudaron a una mujer en labor de parto en plena gasolinera, afortunadamente el bebé y la mamá se encuentran bien. Por otra parte, tres personas fueron atropelladas en la Avenida Hidalgo por el vehículo de una persona que se pasó el alto del semáforo.

Videos