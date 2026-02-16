Mujer da a luz en una gasolinera; policias de Tecamac ayudaron en el parto

El Diablo Becerril nos trajo las noticias más recientes del día y esto es lo que pasó en las calles de la CDMX. Dos elementos policiacos ayudaron a una mujer en labor de parto en plena gasolinera, afortunadamente el bebé y la mamá se encuentran bien. Por otra parte, tres personas fueron atropelladas en la Avenida Hidalgo por el vehículo de una persona que se pasó el alto del semáforo.