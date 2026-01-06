Nace bebé después de 30 años en este pueblo; así lo celebraron los habitantes

Esta popular región rural acaba de concretar uno de los momentos más emblemáticos de sus últimos años, pues vio un nuevo nacimiento tras 30 años sin ver un solo bebé andando por las calles. Incluso en redes sociales se le conoció como el sitio donde hay más gatos que personas. La información llegada desde Italia, indica que la pequeña niña ya es toda una celebridad, pues es un hito viviente.

¿Por qué este pueblo no vio el nacimiento de ningún bebé en 30 años?

Parte de los reportajes periodísticos provenientes de Europa, destaca que en general en dicho continente la tasa de natalidad ha disminuido dramáticamente. Sin embargo, Italia es el caso más alarmante, pues las mujeres promedian cerca de 1.18 bebés en toda su vida. Ante eso, Pagliara dei Marsi forma parte del testimonio más claro.

Hace tiempo se conoció que era el pueblo conocido como el sitio donde hay más gatos que personas. Se tiene registro de cerca de 20 a 24 ciudadanos, que en su mayoría se volvió viejo y no dejó descendencia. Por ello, que Cinzia Trabucco haya concebido a Lara Bussi Trabucco trajo una locura de reacciones.

La madre declaró que incluso su bebé ya es toda una influencer, pues la gente la ha ido a visitar al entender lo que representa para la región. “Han venido personas que ni siquiera sabían de la existencia de Pagliara dei Marsi, solo porque habían oído hablar de Lara. Con tan solo 9 meses, es famosa”.

¿Es cierto que en este país te dan dinero si tienes un bebé?

La preocupación incluso desde la parte gubernamental es real. Al tener a Lara, sus papás recibieron mil euros y además, se les dará un subsidio mensual de 370 euros. Pero ni siquiera con eso en mente, las personas quieren tener hijos. En este caso, los padres de la pequeña que ganó fama en los últimos días, están preocupados de la educación de su hija, pues indicaron que hace años que no hay maestros en su pueblo.