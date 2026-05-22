Muere famoso productor de televisión de manera TRÁGICA minutos después de grabar un reality

La madrugada del 18 de mayo se confirmó la muerte de Tomás Adames, un reconocido comunicador y productor de reality shows. De acuerdo con los reportes señalados, el hombre perdió la vida en un accidente automovilístico, el cual sucedió en República Dominicana.

¿Cómo fue el accidente del productor Tomás Adames?

De acuerdo con la información compartida por algunos medios, el productor de televisión se dirigía a su casa en su vehículo. Sin embargo, cuando iba por la autopista 6 de diciembre ocurrió el accidente en el cual perdió la vida. Según los reportes, el comunicador acababa de terminar las grabaciones de la transmisión del reality show "Planeta Alofoke", las cuáles se realizaban en Lantica Estudios, en San Pedro de Macorís. El productor se dirigía a su residencia en Haina, San Cristóbal, sin embargo, el accidente terminó con su vida.

¿Quién era Tomás Adames?

Tomás Adames fue un destacado comunicador, productor, filmmaker y editor quién tuvo una reconocida trayectoria en medios de comunicación. Trabajó en la emisora La X 102.1 FM , en proyectos de Alofoke Media Group, dirigió Picante 95.5 FM y produjo el programa de radio “La Mañana Picante” .

Luego de la muerte de Adames, la X 102.1 FM compartió un mensaje en el que lamentaron su pérdida, "Más que un gran profesional detrás de cámaras, Tomás fue una persona luminosa, amable, talentosa y siempre dispuesta a dar lo mejor de sí. Dejó huellas en cada persona que tuvo la oportunidad de conocerlo y compartir con él". Por otro lado, algunos de sus compañeros expresaron algunas experiencias que llegaron a vivir con el productor, como platicar antes de las grabaciones.

“Me atrevo a decir era una de las personas más talentosas que he conocido detrás de una cámara y eso era algo que siempre nos llamaba la atención” fueron palabras de Paloma Rodríguez, una de sus compañeras que también expresó la gran disposición para trabajar que el productor tenía así como su gran ángel.

Por otro lado, en redes sociales muchas personas han lamentado la pérdida, “Hasta luego hermano, fue un placer”, “Paz! Dios añada: Fortaleza y nuevas fuerzas, para los familiares, amigos y relacionados”, “El Señor consuele a los dolientes y toda la familia”, “Siempre estará presente”, son solo algunos de los comentarios que hay.