Niño se vuelve viral por un noble gesto en el Día de Reyes

Tras la Navidad y el Año Nuevo, el espíritu renovado y las buenas acciones se siguen replicando. Las celebraciones decembrinas y el Día de Reyes tienen el poder de sensibilizar a las personas e invitarlos a protagonizar actos nobles como lo que sucedió con un pequeño niño mexicano.

A través de redes sociales se pudo conocer la historia de Mateo que decidió regalar sus juguetes a quienes más los necesitaban. El gesto del niño rápidamente ganó la admiración de los internautas que hicieron que el posteo hoy sea viral.

¿Qué gesto hizo viral a Mateo?

El video en cuestión fue compartido en la red social TikTok en la cuenta @t1n0j y junto a los hashtags #admirable #reyesmagos #bazarnavideño. En las imágenes se puede ver como un niño, en compañía de su abuela, armó un pequeño stand con carteles y una mesa llena de sus juguetes.

“Hola, me llamo Mateo. Toma uno si lo necesitas. Feliz Día de Reyes Magos”, reza uno de los carteles que acompañan al niño en la romería navideña. “En estos tiempos él es digno de admirar”, puede leerse en el video en el que Mateo sonríe mientras ofrece gratis sus juguetes a quienes los necesiten.

¿Cómo reaccionaron las redes al gesto de Mateo?

El video sigue sumando visualizaciones y ha logrado llegar a otras redes sociales. En el marco del Día de Reyes, se trata de un gesto que en verdad genera alegría y renueva la fe en las nuevas generaciones.

Los internautas no han dudado en reaccionar al gesto de Mateo y han dejado comentarios como “Qué hermoso gesto Mateo, admiro tu gran corazón”, “Bien Mateo, sigue con ese corazón tan noble”, “Ese niño perdió su ilusión para que otros la sigan teniendo”, “Hagamos viral a Mateo”, “Mateo sigue así serás un ser humano muy lindo”, “Gracias por dar el ejemplo y por compartir tu cariño a los demás” y “Dios te colme de muchas bendiciones y te dé manos llenas”, entre otros.