Desmienten que la muñeca ‘Annabelle’ se escapó del Museo de lo Oculto de los Warren: “Está aquí".

Luego de que trascendió que la muñeca Annabelle desapareció del Museo de lo Oculto de los Warren, Tony Spera, yerno de los investigadores de lo paranormal, desmintió esta noticia.

A través de un video que compartió en la plataforma YouTube, el encargado del inmueble ubicado en Monroe, Connecticut, Estados Unidos, dio a conocer: “Estoy aquí para decirte algo, no sé si quieres escucharlo o no, pero Annabelle no escapó".

Con el objetivo de dejar claro que la noticia que dio mucho de qué hablar entre los seguidores de los Warren y los usuarios de plataformas digitales era mentira, Tony Spera señaló que “Annabelle está viva. Bueno, no debería decir viva. Pero Annabelle está aquí, en toda su infame gloria”, continuó el yerno de Ed y Lorraine. “Ella nunca salió del museo”.

Pese a que el museo cerró sus puertas al público en 2017, debido a unas infracciones en las medidas de seguridad del recinto, el heredero espiritual de la familia Warren dio a conocer que él tiene en posesión a la muñeca diabólica.

“Recuerda, tengo seguridad de alta tecnología aquí. Si ella hubiera salido del museo, habría sabido inmediatamente si algo sucedió o alguien entró. Tengo buenos sistemas de alarma, y la policía responde muy rápido, en tan sólo un par de minutos”, aseveró.

Por último, pidió que se dejen de lado los memes y burlas para el objeto satánico: “Dejemos de lado los rumores, chicos. Agradezco toda la preocupación. Pero yo me preocuparía si Annabelle realmente se escapase, porque no es un tema con el que se deba bromear”.