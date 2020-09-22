La diputada Valentina Batres Guadarrama usa foto para no estar presente en una sesión de Zoom y la cachan.

La plataforma Zoom se ha convertido en la favorita de las empresas para tener juntas laborales y mantener contacto con sus empleados, como en el caso del Congreso de la Ciudad de México, donde una de sus diputadas hizo de las suyas para no estar presente en la última sesión.

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Se trata de la diputada local por Morena, Valentina Batres Guadarrama, quien fue nombrada por el Legislador de la bancada perredista, Jorge Gaviño, por usar una foto para no estar en la sesión.

Por medio de un video que circula en redes sociales, el diputado del PRD puso en evidencia a la Morenista. La grabación de 23 segundos de duración muestra el momento exacto en el que la diputada se levanta de su lugar y deja una fotografía como reemplazo, durante la comparecencia del secretario del gobierno capitalino, José Alfonso Suárez del Real.

Diputada @valentinabtg: y yo pensando que usted le estaba poniendo mucha atención a mi discurso, cuando me di cuenta que esa mirada atenta era una fotografía. 🤯 pic.twitter.com/AqjsMD9HBo — Jorge Gaviño (@jorgegavino) September 19, 2020

Y yo pensando que usted le estaba poniendo mucha atención a mi discurso, cuando me di cuenta de que esa mirada atenta era una fotografía

Luego de que esta acción se volvió viral, la diputada Valentina Batres Guadarrama emitió un comunicado que publicó en sus redes sociales en el que señala que todo se debió a una falla técnica y su falta de conocimiento para la tecnología.

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