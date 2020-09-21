Encuentran botarga gigante de una rata en el sistema de drenaje de la alcaldía Magdalena Contreras.

Una botarga gigante de rata fue encontrada dentro de la basura del drenaje de la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

Como parte de las labores de limpieza que se llevan a cabo para evitar más inundaciones en la temporada de lluvias, las autoridades dieron la instrucción de limpiar esta zona de la capital.

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Entre los 20 mil kilos de basura que habían en el lugar, destacó que se encontraron sillones, muebles de baño y una enorme botarga de rata, esta última causando sensación y sorpresa entre los internautas de redes sociales.

Y es que el video del momento se viralizó de manera inmediata, un hecho que se suma a una infinidad de grabaciones que han marcado este año.

#Urgente localizan rata gigante, esta botarga fue hallada taponeando un canal de aguas negras de l alcaldía Magdalena Contreras en la #CDMX pic.twitter.com/LCvt166ykt — Fernando Cruz (@reporterofrank) September 19, 2020

Jamás le vamos a ganar a la naturaleza y ahí sí quiero hacer un llamado a dejar de tirar basura porque el drenaje se llenó de basura y un sillón

Este fue el mensaje de la alcaldesa de La Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, quien junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por las zonas afectadas.

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Los internautas señalaron el aspecto real de la botarga que, de no ser por su tamaño, pudiera pasar por una verdadera rata. Sus medidas generaron más curiosidad en redes, pues varias personas aseguraron que, si se la encontraran en la calle, saldrían huyendo.

