Revelan el significado en doble sentido de la canción tradicional de bodas, ‘La Víbora de la Mar’.

Una de las tradiciones más comunes en las bodas, es que los invitados hacen bailes junto a los novios, un de ellos de la canción 'La Víbora de la mar'.

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Este tema originalmente es un cántico infantil; sin embargo, suele bailarse cuando los novios arman una especie de puente con el velo de la recién casada o con los brazos de ambos, el cual debe ser atravesado por una fila realizada por los invitados.

Sin embargo, en redes sociales se causó revuelo luego de que se revelara que la letra de esta canción tiene un significado oculto, el cual sería de índole sexual.

La primera frase "A la víbora, víbora de la mar", supuestamente significa 'la víbora del amar', con lo cual haría referencia al órgano reproductor masculino.

En lo que respecta a la siguiente frase "Por aquí pueden pasar, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán", presuntamente significa la penetración, así como a la eyaculación y sobre "los de adelante corren mucho" sería sobre los espermatozoides, de los cuales, solo el más rápido llegaría a fecundar al óvulo

Además, sobre la "mexicana que fruta vendía", supuestamente esa expresión es un eufemismo para la prostitución, mientras que las frutas "ciruela, chabacano, melón o sandía", se refiere al tamaño de los senos.

En la parte que dice "verbena, verbena, jardín de matatena", la explicación apunta que la verbena es una planta que tiene parecido con el clítoris.

La frase "que llueva, que llueva la virgen de la cueva", hace referencia a la lubricación y a la eyaculación durante el acto de la cópula.

En tanto que la "campanita de oro" vuelve a hacer mención del clítoris, ya que está a la entrada como una campana, y 'de oro' porque es algo muy preciado.

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"Déjame pasar con todos mis hijos menos el de atrás", haría referencia a la penetración y al 'permiso' al clítoris para que exista lubricación antes del acto sexual.

Finalmente, la pregunta "¿Será melón o será sandía?" es un cuestionamiento a que, si hay embarazo, el producto sea niño o niña.

