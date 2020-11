Maestra expone a sus alumnos de universidad por no saber usar correctamente una fuente bibliográfica.

Recientemente en las redes sociales circula un video en el que una maestra en la Baja California Sur exhibió y regañó a sus alumnos universitarios por no saber lo que es una fuente bibliográfica.

Todo fue mientras los mencionados alumnos tenían una clase virtual de la carrera de Contaduría del Instituto Tecnológico de La Paz, en donde la profesora se sorprendió, ya que no puede creer que sus alumnos no sepan conceptos tan básicos que se aprenden en la primaria.

Dicho regaño generó indignación entre los estudiantes, quienes se molestan por el trato de la maestra, incluso les mencionaron que en la primaria no enseñan conceptos propios de una carrera de Derecho.

Además, en el video se puede observar cómo los universitarios le exponen a la maestra que no tiene empatía hacia ellos y le dicen que no saben a qué se refiere ella cuando les pide las fuentes bibliográficas pues no entienden términos de derecho.

#Video: Asi fue el agarrón entre una maestra y alumnos de la carrera de Contaduría del Tecnológico de La Paz, cuando no supieron el significado de “Fuente Bibliográfica”. Aquí, el audio completo en exclusiva en MetropoliMx. #Maestras #Alumnos #Tecnologico #LaPaz #BCS pic.twitter.com/Den7hHhpo5 — MetrópoliMx (@metropolimxbcs) November 14, 2020

Sin embargo, este gran debate entre la maestra y sus estudiantes ocasionó una fuerte polémica en todas las redes sociales, pues mientras unos reprochan que estudiantes de licenciatura no sepan lo que es una fuente bibliográfica, otros dicen que la maestra tiene la obligación de hacer una explicación del tema.

