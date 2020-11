Mujer que se arrodilla ante su exnovio para que vuelva con ella se hace viral en las redes sociales. (VIDEO)

Un video en el que se ve a una mujer que se arrodilla ante su exnovio para que vuelva con ella, ha provocado una lluvia de reacciones entre los internautas que, en su mayoría, se han mostrado indignados por el actuar de la joven.

En la grabación se aprecia como la chica le ruega al joven que no la deje en plena vía pública y frente a varios transeúntes, que ven atónitos lo que está ocurriendo.

Conforme transcurre el video, se ve que la mujer que se arrodilla ante su exnovio lo persiguió por varios minutos mientras él le explicaba que ya no quería estar con ella y paseaba con su nueva novia.

Al ver la negativa del chico, la joven comienza a ponerse más agresiva y trata de golpear a la nueva pareja de su exnovio mientras le gritaba y se ponía frente a ellos para que no pudieran avanzar.

“Yo ya no quiero regresar contigo, entiéndelo. No voy a regresar, ¿para qué me vienes siguiendo? ¿Ella qué culpa tiene?”, le dice el hombre a la mujer que continúa con su intento de golpear a quien ahora ocupa su lugar.

Los hechos ocurrieron en una calle de Morelia, Michoacán, donde a pesar de que mucha gente pasaba, nadie se detuvo a tratar de tranquilizar a la mujer que se arrodilla ante su exnovio sin importarle que todos la estaban viendo.

Tras hacerse viral el video, en las redes sociales se abrió el debate en torno al problema de codependencia que viven varias personas en el país y el mundo, la cual lleva a las personas cometer locuras como lo que hizo la mujer que se arrodilla ante su exnovio con tal de no querer liberarse del lazo que la une a alguien o algo.

