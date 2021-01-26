Una mujer sorprende al ganar la lotería con el mismo número que su esposo soñó hace 20 años.

Deng Prava-Toudom llevaba 20 años jugando a la lotería con los números que su esposo soñó hace más de dos décadas y por fin resultó ganadora de 49 millones de euros (1 billón 196 millones 53 mil 250 pesos mexicanos).

La mujer no había dejado de participar con el mismo número desde aquel día en que la combinación apareció en un sueño de su esposo, dos décadas atrás.

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Para Deng Prava-Toudom, las dificultades económicas por fin han terminado, pues ahora se siente bendecida con el dinero que ganó.

La mujer nunca perdió la fe

Y no es para menos, pues ella había perdido su trabajo debido a la actual pandemia por el coronavirus y aún así, siguió jugando con el mismo número ya que jamás perdió la fe.

Mi esposo y yo hemos trabajado muchas horas como jornaleros durante más de 40 años tratando de salvar a nuestra familia

Sin embargo, el golpe de suerte llegó y fue su cónyuge quien le dio la noticia del premio.

Fui a hacer fila en el banco. Le di el décimo a mi marido para que lo revisara. Cuando regresé al coche me lo dijo

Pravatoudom llegó a Canadá desde Laos (Asia) junto a sus 14 hermanos en 1980 gracias al apoyo de una Iglesia local.

Con este dinero podré ayudar más a mis hijos, lo que quieran se los podré comprar, no como antes cuando no podía ayudarlos tanto

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