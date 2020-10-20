Niña enfurece cuando su hermana sopla las velas de su pastel de cumpleaños y su pelea se vuelve viral. (VIDEO)

Uno de los momentos más especiales en la infancia son las fiestas de cumpleaños, mismas que en la actualidad han sido a cuenta gotas por la pandemia de Covid-19 que prevalece en el mundo.

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Sin embargo, una celebración en Portugal dio mucho de qué hablar y se convirtió en el suceso más visto del presente 2020.

En la grabación, una niña que estaba a punto de soplar las velas del pastel de cumpleaños fue interrumpida por su hermana, por lo que se desató una pelea que le dio la vuelta al globo terráqueo.

Todo comenzó cuando la pequeña con blusa color blanco celebraba con alegría su cumpleaños número 3, y al momento de pedir su deseo y apagar las velitas, fue sorprendida por su hermana mayor, quien con gestos burlones y actitud desafiante, arruinó este momento especial.

"La Niña":

Porque apagó la vela. pic.twitter.com/BVk6OuYaKO — ¿Por qué es Tendencia?🎃 (@porkestendencia) October 20, 2020

La festejada simplemente quedó impactada al ver lo que ocurrió y sin mencionar ni una palabra, se lanzó contra su hermana, tomándola del cabello y jalándola en repetidas ocasiones.

Después de lanzar su ataque, los padres se acercaron para ayudar a la niña agredida y bajaron a la cumpleañera de una silla a la que se había subido antes para poder alcanzar el pastel.

Definitivamente es una escena triste y con tintes de violencia; sin embargo, esta situación ha desatado la risa de miles de internautas.

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Cabe señalar que algunos criticaron a los padres por permitir a la niña actuar de esa forma; asimismo, otros aseguran que es muy pequeña y por lo tanto es inocente.

