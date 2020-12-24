Niño sufre caída tras intentar trucos para extraños en internet; se vuelve viral en las redes sociales. (VIDEO)

Cada vez son más las personas que descargan aplicaciones para interactuar con otros chicos y chicas en internet. Sin embargo, la historia de un pequeño que intentó impresionar a dos jóvenes con sus talentos ocultos arrasó en las redes sociales.

Se trata de un niño que descargó la aplicación ‘Omegle’ para conectarse con personas al azar de todo el mundo por medio de videollamada. El menor logró interactuar con dos adultos, quienes esperaban ansiosos por ver sus trucos con un encendedor.

Y es que, el niño tenía un encendedor en la mano para hacer un supuesto truco de magia, pero no dio resultado. “Muéstrame un truco que no tenga fuego”, expresó uno de los jóvenes que estaba en la videollamada.

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Posteriormente, el menor confesó que era experto para hacer vueltas hacia atrás, por lo que decidió presumir sus supuestas habilidades deportivas.

El infante se despegó de la pantalla y se acercó a un par de colchones que tenía en su habitación. Posteriormente, intentó brincar hacia atrás pero se llevó un gran golpe tras azotar en el suelo.

Los hombres adultos quedaron atónitos ante lo que vieron, pues hasta gritaron de dolor tras ver la contundente caída en vivo y en directo. Desgraciadamente, el video se cortó antes de saber el estado de salud del menor, pero seguro se llevó algunos moretones con su truco fallido.

El filme comenzó a circular en todas las redes sociales, donde los internautas reaccionaron con todo tipo de comentarios. Y es que, algunas expresaron que el menor no debía estar platicando con extraños y menos para impresionarlos con supuestos trucos.

Sin embargo, otras personas trascendieron que el menor solo quería divertirse y salir de la rutina por estar encerrado en casa debido a la pandemia de Covid-19.

El clip también ganó más de 300 mil reproducciones y ‘me gusta’ de personas que soltaron carcajadas por el accidente del menor.

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