Secuencia del momento en que un hombre se cae queda grabado en Google Maps y se hace viral. (VIDEO)

Son varias las historias que se han generado a partir de las imágenes que ha captado Google Maps, algunas de ellas han evidenciado momentos complicados y otras más unos divertidos que se han hecho virales gracias a los internautas.

Una de esas situaciones que se han puesto al descubierto gracias a la aplicación de mapas en la web, es la que se acaba de llamar la atención en la que se puede ver el momento exacto en que un hombre case en público.

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Los hechos fueron publicados por una cuenta de TikTok registrada como @hidde.on.google.earth, en la que constantemente se publican y evidencian momentos bochornosos que han sido registrados por las cámaras de Google Maps.

En las imágenes que fueron captadas por Google Maps se puede ver la secuencia de la forma en que el hombre va descendiendo hasta quedar en el suelo.

Aunque es muy poco común que se puedan registran sucesos así, el hombre que se cayó mientras cruzaba una avenida corrió con la mala suerte de que el carro de Google Maps fuera pasando y captara el mal momento que vivió al perder el equilibrio y que quedó inmortalizado.

La caída en público del hombre llamó la atención de su acompañante en el instante en que ocurrió, por lo que las mismas imágenes revela que de inmediato se acercó para ver si su compañero de caminata se encontraba bien tras el golpe que se dio.

En ese entonces, para los hombres todo quedó solo como una anécdota del momento y seguramente nunca se imaginaron que la cámara de Google Maps les harías la mala jugada de que todo quedara guardado para la posteridad.

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