TikTok se ha convertido en la plataforma favorita de muchas personas y ahora una historia de amor entre un cepillo y una pasta de dientes se ha hecho viral en Twitter.

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El video que se publicó en TikTok, posteriormente fue compartido por medio de Twitter, logrando tener más de 154 mil corazones rojos a las pocas horas de que se publicó. Este corto muestra la historia de amor entre un cepillo y una pasta de dientes que finalmente terminan juntos en la basura.

El corto ha ganado mucha popularidad entre los internautas que lo están visualizando, para que pueda llegar a ojos de alguien en Pixar y su creador tenga una oportunidad de continuar haciendo estos increíbles trabajos.

Este tiktok podría ser un corto de Pixar pic.twitter.com/TkoJUyP8Km — Mikkel Nielsen (@lepostille) October 2, 2020

En el video se muestra a un cepillo de dientes que siempre intenta acercarse a la pasta, aunque su dueño los deja lejos, este siempre regresa a ella hasta que la pasta se termina y la echan al bote de basura. El cepillo que aún podía ser usado, decide lanzarse el bote en busca de su amada, obligando a su dueño a usar uno nuevo.

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Evidentemente la música fue una parte fundamental para que los usuarios compararan el TikTok con un corto de Pixar, e incluso aceptaran que se sintieron conmovidos con la historia.