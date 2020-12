VIDEO: Hombre finge su arresto para proponerle matrimonio a su novia en una comisaría de la policía.

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se ve una pedida de mano muy original, pues un hombre finge su arresto para proponerle matrimonio a su novia en una comisaría de Paraguay.

En las imágenes que han causado asombro, se puede ver cómo el sujeto de nombre David Escobar llega a la comisaría con las esposas y una capucha sobre su cabeza.

Ante esta situación, su novia, de nombre Rocío Rodríguez, que ya estaba en el lugar reclamó el maltrato hacia el hombre, quien de inmediato la sorprendió al arrodillarse frente a ella, mientras que de fondo se escuchó una música romántica para amenizar el ambiente.

Tras esto, el supuesto hombre detenido sacó un anillo y se lo mostró a su espantada novia, a quien le pidió que se casara con él.

Después del susto, ella aceptó la propuesta de matrimonio y la pareja se fundió en un abrazo mientras los músicos seguían amenizando el momento y el novio colocaba el anillo en la mano de su amada.

“Le vi con una gorra negra, ahí sí que ya no sabía ni cómo reaccionar, me quedé helada y justo cuando le iba a abrazar salieron los músicos (cantando Hoy te prometo) y ahí me quebré”, relató la joven a un medio local.



El plan

Sobre la manera en que el hombre finge su arresto para poder proponerle matrimonio a su novia en la comisaría, se detalló que contó con la ayuda de la Policía de su ciudad para llamar a su novia y decirle que había sido arrestado por tener posesión de marihuana en su auto.

Una vez que el hombre finge su arresto, la mujer acudió al lugar para saber la situación en la que se encontraba su novio, sin saber la sorpresa que le tenían planeada.

“En la comisaría me dijeron que le agarraron con marihuana en su auto y llorando les dije que eso no es de él y que ¡ni siquiera tenía auto! Me llevé el susto de mi vida, pero al final fue lo más hermoso que me pudo haber pasado”, dijo la mujer.

