(VIDEO) ¿Y este profesor quién se cree para hacer esto?

Este video muestra a un profesor de educación física que castiga a sus alumnos cortándoles el fleco. El hombre va uno por uno, dejando de caer los cabellos dentro de un tambo azul. Seguramente este tipo de escarmiento no tiene nada que ver con las políticas de la escuela. El que se llevó el tache fue él.

No imaginamos las reacciones de las mamás cuando reciban a sus retoños de vuelta a casa. No pasará mucho para que se den cuenta de lo que les está haciendo este docente. El colegio necesita reaccionar e impartir una sanción ejemplar para que casos como estos no se vuelvan a repetir. ¡Menudo tipejo!