Novio confunde a chofer con pretendiente de su pareja y hace un escándalo

En redes sociales es muy común encontrar todo tipo de videos donde se pueden conocer algunas historias que tocan el corazón y otras que parecen sacadas de una telenovela. En esta ocasión, un hombre compartió que su jornada laboral se convirtió en algo completamente inesperado y terminó siendo un caso viral en las plataformas digitales.

Por medio de las redes sociales , se ha comenzado a viralizar el caso del conductor, quien está trabajando y de pronto comienza a presenciar una escena de celos y mucha confusión. Este momento tan incómodo quedó registrado en la cámara del automóvil.

Joven chofer es confundido y se hace viral en redes sociales

En el video se puede ver a una joven que fue identificada como Carolina, quien pide el auto y sube con total normalidad, hasta ese momento todo marchaba de forma tranquila. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando se cierra la puerta, pues un hombre aparece de manera repentina y comienza a tratar de interactuar con el conductor de forma un poco violenta, todo esto fue porque el sujeto pensaba que era un supuesto rival sentimental de la chica.

Posteriormente, el hombre le comienza a decirle a la mujer que baje del vehículo, pero lo hace de forma violenta y totalmente cegado por los celos que estaba sintiendo en ese momento de confusión.

Ante esta situación, la mujer intenta tranquilizar y explicar lo que realmente estaba pasando “¡Cálmate, es el Ub…!” Sin creer en lo que la joven le estaba mencionando, el hombre continúa alegando con el conductor de la aplicación: “¡A dónde la llevas tú, mi carnal!”.

El joven chofer no sabía lo que realmente estaba pasando, por lo que su rostro en el video es de total desconcierto ante la situación, aunque de forma madura mantiene la calma en todo momento.

