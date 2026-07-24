Oso negro escala un poste de luz y ocurre una tragedia que conmociona a Nuevo México (VIDEO)

A través de redes sociales se ha viralizado la imagen de un enorme oso negro en lo más alto de un poste eléctrico, sin embargo, lo que ha conmocionado a internautas y a testigos fue la forma en la que murió el animal.

Los hechos que se registraron en el noreste de Nuevo México, Estados Unidos, cerca de la comunidad de Gladstone, en el condado de Union, han dejado a cientos de personas con la boca abierta al ver a este imponente animal en lo alto del poste, ya que es de no creerse el cómo es que llegó hasta ahí.

Según versiones difundidas, automovilistas que circulaban por la carretera 56 alertaron al 911 al observar al animal aferrado a la estructura sin posibilidad de descender, sin embargo, el ejemplar falleció antes de que pudieran realizarse las maniobras de rescate, lo que generó cientos de reacciones de tristeza.

¿Qué le pasó al oso negro?

Tras darse a conocer que un oso negro se encontraba en lo alto de un poste, por razones que aún se desconocen, equipos de emergencia acudieron al lugar luego de reportar númerosas llamadas, sin embargo, tras pertenecer varios minutos arriba en una zona peligrosa, se aferró a estar en esa zona.

Debido a que el oso se encontraba en un área de líneas eléctricas, las autoridades no pudieron intervenir de inmediato, y antes de implementar el operativo el animalito recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

@thewaitingroom2020 Black Bear Clings to Utility Pole in Rural New Mexico. A 911 audio clip from Monday near Clayton and Springer captured the bear gripping the pole. Animal advocates claim the bear died from electrocution after crowds panicked it, though officials like the New Mexico Department of Game and Fish have not confirmed details. The incident echoes past bear climbs on poles, reminding people in bear country to keep their distance to avoid stressing the animals. ♬ original sound - The Waiting Room2020

¿Cómo ha reaccionado el público ante el avistamiento de osos?

Las imágenes que rápidamente se viralizaron ha provocado que miles de internautas expresaron su preocupación por el destino del animal, así mismos se han cuestionado sobre los protocolos de rescate sin poner en riesgo al personal de emergencia ya que en esta ocasión los procesos fueron muy tardados y se puso haber evitado la muerte del animal.

Finalmente, se abrió de nueva cuenta el debate sobre los desafíos que enfrentan las autoridades para atender incidentes relacionados con fauna silvestre en zonas públicas, infraestructura eléctrica o carreteras.