ÚLTIMA HORA: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que decidas qué Cocinero va a la prueba final de este jueves 23 de julio

La décima semana de MasterChef 24/7 ha marcado un antes y después dentro de la competencia, pues poco a poco hemos ido conociendo a los primeros finalistas de esta inédita temporada en un formato completamente innovador e intenso.

Te puede interesar: El Equipo Rojo gana la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 este miércoles 22 de julio

Las Divas, Las Guapas del Barrio y sobre todo la estrategia son temas de conversación en redes sociales, por lo que hasta el mínimo acierto o error está definiendo el futuro de los Cocineros, por lo que este jueves se han abierto votaciones para que decidas qué Cocinero va al último Reto de la noche.

Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que decidas qué participante va a la última parte del reto este jueves

Este jueves, se han abierto votaciones en MasterChef 24/7 para que tú decidas qué participante pueda pasar directamente a la última parte del reto del jueves de Delantales Negros y así tenga mayores posibilidades de subir al Balcón de la Salvación esta semana 10 y se convierta en uno de los 12 finalistas.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 PASO a PASO?

Para votar, puedes escanear el código QR que aparece en pantalla una vez que nuestra conductora Claudia Lizaldi lo indique, aunque también podrás hacerlo al entrar en nuestro sitio web oficial de TV Azteca, encontrarás la sección de MasterChef 24/7. Después de dar clic en este apartado, aparecerá el menú de “VOTA”, donde podrás ver a los Cocineros y Cocineras que quieres que .

También puedes dar con las votaciones de MasterChef 24/7 a través de la aplicación gratuita de TV Azteca En Vivo, misma que puedes encontrar en la PlaySotre y la AppStore ya que está disponible para celulares con sistema iOS y Android.

Recuerda que tienes 10 votos para usar a tu gusto y también podrás tener 10 votos EXTRAS de manera rápida y sencilla.

¿Quiénes han sido los eliminados de MasterChef 24/7 hasta este 23 de julio del 2026?

A estas alturas del reality show, lo más seguro es que ya hayas sido testigo de las Galas de Eliminación de cada domingo, donde los participantes se enfrentan en un Reto sin margen de error, donde lamentablemente hemos visto salir a:

