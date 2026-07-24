El éxito de KPop Demon Hunters ha conquistado a varios niñas y niños gracias a sus personajes, actualmente Los Saja Boys también se ha ganado el título como uno de los grupos favoritos de los pequeños, ya que demuestran que el trabajo en equipo y la dedicación son tan importantes como el talento.

Si en estos días de vacaciones de verano quieres aprovechar que tus hijos están en casa y la popularidad de esta agrupación de K-pop para enseñarle el valor de la perseverancia estos proyectos manuales y creativos pueden convertirse en una divertida oportunidad para hablar sobre la paciencia y la importancia de seguir adelante incluso cuando algo no sale a la primera.

4 proyectos inspirados en los Saja Boys para que los niños aprendan el valor de la perseverancia

1.- Crear un poster

Toma una cartulina y coloca en vertical e invita a tus hijos a elaborar un cartel o póster con dibujos o recortes de los integrantes de los Saja Boys y agrega frases como “nunca te rindas”, “tú puedes”, “cada intento cuenta” etc. Mientras decoran el póster, los pequeños reflexionan sobre que las metas se alcanzan poco a poco.

2.- Micrófono o lightsick con materiales reciclados

Si tu hijo quedó atrapado con esta película gracias a las canciones y coreografías el crear un micrófono o lightstick es otra manualidad que no puedes dejar pasar, ya que con tubos de cartón, cartulina, papel aluminio, pinturas y stickers los niños pueden crear estos instrumentos con el fin de ofrecer un concierto.

Este proyecto o manualidad requiere seguir varios pasos, tener disponibilidad, creatividad y consistencia, por lo que al terminarlos descubrirán que la paciencia y la práctica son esenciales para lograr un buen resultado.

3.- Diario de metas

Pídele a los pequeños a decorar un cuaderno con stickers, color y personajes de los Sja Boys, sindicales que en cada hoja podrán escribir una meta semanal o diaria, y en ella anotar también los avances que lograron gracias a su esfuerzo.Con esta actividad les fomentarán la constancia, ya que los niños aprenden a celebrar cada progreso en lugar de enfocarse únicamente en el resultado final.

4.- Freebie pulsera

Hacer freebies es una de las actividades que disfrutan hacer los amantes del K-pop pues es un símbolo de unión e intercambio entre fans, así que toma esta actividad para enseñarle a tu hijo el tema de los tiempos, procesos, paciencia y resultado final, ejemplo, puedes crear pulseras con cuencas de los colores de los personajes e hilo, con ello le enseñaras a tener paciencia a la hora de realizar actividades que necesitan de precisión..