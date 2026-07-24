Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas sufre desmayo durante Juego por La Recompensa

Las emociones fuertes en Survivor México La Reliquia en llamas se mantienen a la orden del día, pues luego de la "eliminación" de Azalia Ojeda del reality show, esta vez se registró un incidente que afectó a uno de los sobrevivientes de la tribu de Jaguares. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Sebastián Yate sufre un golpe de calor

Este jueves 23 de julio se llevó a cabo el primer Juego por la recompensa y tanto Halcones como Jaguares se enfrentaron por 10 huevos para su tribu.

Los dos equipos tenían la encomienda de conseguir cinco calaveras antes que el grupo contrario y los sobrevivientes tuvieron que hacerlo completando un circuito con los ojos cubiertos y siguiendo solamente las indicaciones de sus compañeros en turno. Eventualmente, los Jaguares remontaron desde abajo y se hicieron con la codiciada recompensa.

Posteriormente, las tribus se enfrentaron en la segunda prueba por 11 monedas para comprar productos en el mercado.

En el segundo enfrentamiento del reto en el que había que derribar barriles hasta conseguir tres calaveras, Sebastián Yate sufrió un intenso golpe de calor que hizo que se desmayara; sin embargo, fue atendido rápidamente por el equipo médico de la competencia y fue retirado del lugar en una ambulancia.

Las condiciones extremas forman parte de un día cualquiera en Survivor México La Reliquia en llamas y en esta ocasión le cobraron factura a los Jaguares, por lo que solamente queda esperar para ver cómo afectara este hecho a la tribu del reality show.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

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