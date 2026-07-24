5 ideas para decorar tus cuadernos con forros de capibaras en el regreso a clases

Una de las fechas más esperadas por muchos padres es el inicio del Ciclo Escolar, que será el próximo lunes 31 de agosto, marcando el comienzo del año para todos los niveles. Es por eso, que muchos de los padres ya están pensando en la compra de los útiles escolares y que representa un importante gasto. Además, muchos niños buscarán personalizar sus cuadernos y mochilas y en este caso, te dejaremos 5 ideas para que los decores con forros de capibara.

¡Mucho más que monta y maquillaje! Checa lo que nos contaron los payasos de rodeo de Cuernos Chuecos

Como el regreso a clases está cada vez más cerca, muchos niños ya van pensando en cuáles serán los útiles que necesitarán para este año, como así también habrán elegido una temática para decorar sus cuadernos, hojas, útiles y mochilas. Esto dependerá de la tendencia que esté vigente en ese momento y si bien vienen personalizados, puedes ahorrar dinero y decorarlos por tus propias manos y eligiendo opciones diferentes que les encantará a todos.

Cuál es la temática elegida para decorar cuadernos

Una de las temáticas elegidas por muchos niños para este año escolar parece ser el capibara, el cual es un animal muy simpático y que se ha ganado el cariño, ya que sus versiones ilustradas son dibujados con gorros, mochilas y playeras, como así también otra clase de curiosidades. Por eso, es ideal para personalizar cuadernos, mochilas y útiles y a continuación, te dejaremos cinco diseños para que apliques.

5 diseños para decorar los caudernos con capibara