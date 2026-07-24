Velada del Año 6: Fecha, hora y dónde ver el PESAJE del evento de boxeo entre influencers, creado por Ibai Llanos

Es oficial, la cuenta regresiva ha comenzado ya que nos encontramos a tan solo dos días de que se lleve a cabo La Velada del Año VI. Sin embargo, un día antes del gran evento se realizará el famoso pesaje, que de acuerdo con Ibai Llanos “Es un cara a cara entre todos los boxeadores de La Velada del Año 6 donde no solo sabremos su peso sino que además serán sus últimas declaraciones antes del gran día”. A continuación te compartimos los detalles para que no te pierdas nada de este momento previo a los combates.

Velada del Año 6: Fecha, hora y dónde ver el PESAJE gratis y en vivo

El pesaje de cada uno de los 20 peleadores se llevará a cabo este próximo viernes 24 de julio. Se podrá ver gratis y completamente en vivo a través de las cuentas oficiales de Ibai Llanos en las plataformas de Twitch, YouTube y TikTok. El evento será en punto de las 7: 30 pm, hora española. Sin embargo, a continuación te damos todos los horarios en las que se podrá ver esta transmisión si te encuentras en algún país de América Latina o Estados Unidos.



México: 11: 30 am

Argentina: 2: 30 pm

Chile: 01: 30 pm

Ecuador: 12: 30 pm

Uruguay: 02: 30 pm

Puerto Rico: 01: 30 pm

Colombia: 2: 30 pm

Perú: 12: 30 pm

Estados Unidos (Los Ángeles): 10: 30 am

Estados Unidos (Nueva York): 01: 30 pm

Velada del Año VI: Lista COMPLETA de todos los combates de la sexta edición

Este año el ring de la Velada del Año VI, evento de boxeo amateur entre streamers e influencers, contará con contará con 10 combates en los que 20 participantes dejarán todo su esfuerzo en la pelea para llevarse el triunfo. A continuación te decimos quiénes participarán.



TheGrefg contra IlloJuan (Combate Principal)

YoSoyPlex contra Fernanfloo (Combate co-estelar)

Marta Díaz contra Tatiana Käer

Samy Rivers contra RoRo

ByViruzz contra Gero Arias

Lit Killah contra Kidd Keo

Alondrissa contra Angie Velasco

Clersss contra Natalia MX

Edu Aguirre contra Gastón Edul

La Parce contra Fabiana Sevillano



Velada del Año VI: Fecha, hora y dónde ver GRATIS y ONLINE

La sexta edición de la Velada del Año se llevará a cabo el próximo 25 de julio en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Aunque si te encuentras en otros países este será la hora de transmisión:



México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m

Este evento podrás disfrutarlo gratis y en vivo a través de la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibai Llanos por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle. Sin embargo, como en Azteca UNO nos encanta consentirte, contaremos con un LiveBlog revelando minuto a minuto cada detalle de este evento, por lo que te recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al pendiente del sitio web.