Paracaidista termina atorado en un semáforo del centro histórico: VIDEO

De manera totalmente incomprensible, un paracaidista terminó atorado en un semáforo ubicado entre Balderas y Juárez en el centro histórico. De manera totalmente fortuita, el sujeto cayó en dicha zona para terminar atorado en las calles de la capital y padeciendo un poco por las complicaciones de un aterrizaje que no estaba planeado así. Incluso, fue detenido por las autoridades. Esto se sabe de dicho acontecimiento.

¿Por qué este paracaidista terminó atorado en un semáforo de CDMX?

Las redes sociales mexicanas amanecieron con la caída de un hombre desde los cielos. Y es que un video que rápidamente se popularizó, captó a un sujeto cayendo en las calles del centro histórico, para finalizar su travesía atorado en un semáforo. Fue solo gracias a la insistencia y jaloneos de su paracaídas, que logró zafarlo, aunque enchuecando un poco la guia de vialidad.

Horas más tarde, lejos de la viralidad de un momento bastante particular, se indicó que el hombre tiene 36 años, su nombre es Miles Pack y fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las autoridades lo remitieron al juez cívico para deslindarlo cualquier agravio.

Pero tras la resolución del juez, el ciudadano estadounidense fue puesto en libertad y con toda una anécdota para comentar con sus amigos y familiares. Y es que su salto de una avioneta super ligera le costó pasar un tiempo detenido y convertirse en toda una celebridad en las redes sociales.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la caída de este paracaidista?

Allí la conversación fue variada y desde todos las perspectivas posibles. De nueva cuenta el sello de México Mágico se hizo presente para un video tan particular entre los comentarios. Algunos indicaron que lo hecho por el hombre extranjero fue una situación de riesgo y otros tantos se lo tomaron con humor. Sin embargo, todos coinciden en que la viralidad en este país nunca defrauda.

Ante eso, las autoridades también reportaron que el hombre recibió apoyo tras el infortunio. Además, se revisó el lugar del incidente para evitar cualquier situación que afectara al ciudadano estadounidense o a los propios autos y personas que pasaran por la zona.