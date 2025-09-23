Parto de trigemelas sorprende al mundo entero

Argentina se convirtió en escenario del segundo nacimiento trigemelar del año 2025 por lo que las miradas del mundo entero apuntan hacia allá. Sucedió el pasado 18 de septiembre y es considerado atípico ya que las tres bebés compartían la placenta.

Todo nacimiento es una buena noticia para quienes se convierten en padres y sus familias, pero cuando se trata de un nacimiento trigemelar la novedad trasciende. Es que este tipo de nacimientos es muy particular ya que las estadísticas afirman que se trata de un caso que se da de 1 en 1.000.000.

¿Qué es un embarazo trigemelar?

El nacimiento que se roba todas las miradas ocurrió en el Hospital Público Materno Infantil, de la provincia de Salta, y se trata de un hecho poco frecuente. Los expertos del nosocomio afirman que estos embarazos se presentan en aproximadamente una de cada 6.400 gestaciones.

El caso argentino tiene aún un dato atípico más ya que se trataba de un monocorial triamniótico donde las tres bebés compartían placenta. Por lo tanto, tanto el embarazo como el parto contaron con la participación de profesionales de las áreas de tocoginecología, neonatología, salud fetal, obstetricia y otras especialidades, manifestaron desde el hospital.

Parto trigemelar viral

Según precisaron desde el Hospital Público Materno Infantil, durante el embarazo de la mujer, llamada Nancy, intervinieron de manera colaborativa los equipos de ginecología, obstetricia, neonatología, salud fetal y apoyo comunitario. Luego, en el parto asistieron diferentes profesionales que trabajaron mancomunadamente para que todo saliera a la perfección.

Tras el parto, el hospital confirmó que “las bebés nacieron por cesárea programada con 34 semanas de gestación el día jueves 18 de septiembre y, junto a su mamá, se encuentran en buen estado general de salud”.

Además, precisaron que la primera niña en nacer fue Ainara con 1,640 gramos (gs), seguida de Amira con 1,560gr (la más pequeña) y, por último, Ámbar con 1,780gr. Actualmente, permanecen internadas en el área de Neonatología con cuidados permanentes de especialistas ya que se trató de un parto prematuro, informaron las autoridades del nosocomio argentino.