Pequeña con cáncer revela que ya no soporta el dolor que siente por su enfermedad

El video de la pequeña se hizo viral, luego de confesar que ya no aguanta los dolores que siente por los tratamientos de su lucha contra el cáncer.

En muchas ocasiones, las enfermedades nos llegan de sorpresa y suelen ser desgastantes en todos los aspectos, pero más en el emocional. Sin embargo, cuando un integrante de la familia tiene un padecimiento las preocupaciones aumenta, tal es el caso de una pequeña que se hizo viral.

La niña causó gran conmoción entre los usuarios de las redes sociales, pues su sufrimiento es tanto que las palabras que le dice a su madre suelen ser muy desgarradoras y tocan el corazón de cualquiera que las escucha.

Pequeña se hace viral al revelar el dolor que siente

Por medio de un video, se quedó grabado el momento exacto en que la menor le dice a su mamá que ya no tiene quiere seguir sufriendo las secuelas de su lucha contra el cáncer.

En el clip que se encuentra en TikTok, se muestra como la niña aparece con lágrimas en los ojos y le suplica a su madre que ya termine los tratamientos de la enfermedad que padece, ya que ella tiene ganas de descansar y olvidarse de todo.

Mami, ya me quiero ir al cielo

Además, en el clip se muestra como la menor aparece la pequeña con la ropa que le dan en el hospital, donde se le puede escuchar hacer una triste petición a su mamá.

Mami, ya me quiero ir al cielo porque hay mucho sufrimiento y mucha enfermedad y muchos piquetes

Ante estas palabras, la madre decide comentarle a su hija:

Tú decídelo con Jesús, mi amor. Lo que tú decidas con Jesús va a estar bien. Yo voy a estar bien

Sin embargo, se detalla que el video fue del 2024, y que la menor lamentablemente ya perdió la vida, pero si fue un momento de reflexión para los usuarios, mismos que no dudaron en dejar un comentario.

